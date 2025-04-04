Умер российский моряк, пострадавший при пожаре на судне в Южной Корее

Проводится расследование ЧП.

Один из шестерых моряков, которые пострадали при пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, умер в больнице. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Приморском крае.

«В результате произошедшего взрыва шесть человек пострадало, один из них умер в больнице», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в восьми километрах от порта Камчхон, расположенного в городе Пусан Южной Кореи. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность турбины главного двигателя. В результате чего произошел пожар в помещении машинного отделения, который удалось быстро локализовать.

Однако из-за взрыва получили ранения шестеро членов экипажа. Пострадавших госпитализировали. Двое находились в тяжелом состоянии, один скончался.

В инспекции подчеркнули, что по факту несчастного случая инициирована незамедлительная внеплановая выездная проверка работодателя и расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Таиланде катер с туристами из России и Казахстана взорвался в море. Всего пострадали семь человек, их доставили в ближайшую больницу. Предварительно, причиной происшествия могли стать неполадки в двигателе катера.