Умер российский моряк, пострадавший при пожаре на судне в Южной Корее

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Один из пострадавших при пожаре в Южной Корее российских моряков умер в больнице

Скончался пострадавший при взрыве на судне в Южной Корее российский моряк

Фото: www.globallookpress.com/x99

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Проводится расследование ЧП.

Один из шестерых моряков, которые пострадали при пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, умер в больнице. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Приморском крае.

«В результате произошедшего взрыва шесть человек пострадало, один из них умер в больнице», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в восьми километрах от порта Камчхон, расположенного в городе Пусан Южной Кореи. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность турбины главного двигателя. В результате чего произошел пожар в помещении машинного отделения, который удалось быстро локализовать.

Однако из-за взрыва получили ранения шестеро членов экипажа. Пострадавших госпитализировали. Двое находились в тяжелом состоянии, один скончался.

В инспекции подчеркнули, что по факту несчастного случая инициирована незамедлительная внеплановая выездная проверка работодателя и расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Таиланде катер с туристами из России и Казахстана взорвался в море. Всего пострадали семь человек, их доставили в ближайшую больницу. Предварительно, причиной происшествия могли стать неполадки в двигателе катера.

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