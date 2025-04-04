Веселое освобождено: российские штурмовые группы зачистили более 200 зданий

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ВС РФ ликвидировали около ста боевиков, уничтожили бронетехнику и склады ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике. Бойцы танковой бригады группировки «Восток» взяли его под свой полный контроль. Операция проводилась при поддержке реактивных систем залпового огня, ударных дронов и авиации. В ходе боев были уничтожены огневые точки, склады боеприпасов и до ста боевиков Вооруженных сил Украины, ликвидированы три бронемашины и восемь единиц техники. Штурмовые группы зачистили более двухсот зданий, включая подвалы, где укрывались националисты.

«Изначально проводилась артиллерийская подготовка по населенному пункту. Отрабатывали Градами, ФАБами. Далее уже начала заходить небольшими группами пехота. И потом мы уже непосредственно в составе танковых колонн, МТЛБ (многоцелевых транспортеров-тягачей легких бронированных — Прим. ред.), БМП (боевых машин пехоты) заходить, завозить пехоту для ее продвижения», — рассказал командир танкового взвода с позывным «Колос».

Сейчас саперы проводят разминирование территории. Освобождение Веселого позволяет усилить контроль над южнодонецким направлением, сократить линии снабжения противника и создать плацдарм для дальнейшего наступления. Это также улучшает безопасность близлежащих населенных пунктов ДНР.

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