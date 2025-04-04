Навстречу страху или миллионам? Седокова даст первое интервью о смерти Тиммы

Родственники спортсмена и общественность обвиняли знаменитость в произошедшей трагедии. Она решила расставить все точки над i.

Певица Анна Седокова согласилась дать первое интервью после смерти своего экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. О том, что артистка решилась на откровенный разговор, пишет издание 7Дней.ru.

Исполнительница на своей странице в социальной сети опубликовала новость о том, что едет на первое интервью после самоубийства ее бывшего мужа.

«Еду на первую съемку интервью. Волнуюсь. Но надо идти навстречу своему страху, а не убегать от него», — написала Седокова.

Анна не рассказала, с кем будет беседовать. Неизвестна и сумма, которую она получит за этот разговор. В некоторых источниках упоминалась, что за эксклюзив у федеральных телеканалов певица просила 10 миллионов рублей.

После того, как в декабре Тимма покончил с собой, на Седокову обрушилась волна хейта. В смерти спортсмена Анну обвиняли не только интернет-пользователи, но и родственники Яниса. Было заведено уголовное дело на родине баскетболиста — в Латвии. Расследование велось и в России, так как обнаружено тело Тиммы было в Москве.

Однако не так давно адвокат родственников спортсмена Екатерина Гордон отказалась представлять их интересы. Она заявила, что доказать вину и привлечь к ответственности певицу не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова ответила на травлю из-за смерти Тиммы.