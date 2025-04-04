Навстречу страху или миллионам? Седокова даст первое интервью о смерти Тиммы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Анна Седокова согласилась на первое интервью после смерти Яниса Тиммы

Навстречу страху или миллионам? Седокова даст первое интервью о смерти Тиммы

Фото: Белкин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственники спортсмена и общественность обвиняли знаменитость в произошедшей трагедии. Она решила расставить все точки над i.

Певица Анна Седокова согласилась дать первое интервью после смерти своего экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. О том, что артистка решилась на откровенный разговор, пишет издание 7Дней.ru.

Исполнительница на своей странице в социальной сети опубликовала новость о том, что едет на первое интервью после самоубийства ее бывшего мужа.

«Еду на первую съемку интервью. Волнуюсь. Но надо идти навстречу своему страху, а не убегать от него», — написала Седокова.

Анна не рассказала, с кем будет беседовать. Неизвестна и сумма, которую она получит за этот разговор. В некоторых источниках упоминалась, что за эксклюзив у федеральных телеканалов певица просила 10 миллионов рублей.

После того, как в декабре Тимма покончил с собой, на Седокову обрушилась волна хейта. В смерти спортсмена Анну обвиняли не только интернет-пользователи, но и родственники Яниса. Было заведено уголовное дело на родине баскетболиста — в Латвии. Расследование велось и в России, так как обнаружено тело Тиммы было в Москве.

Однако не так давно адвокат родственников спортсмена Екатерина Гордон отказалась представлять их интересы. Она заявила, что доказать вину и привлечь к ответственности певицу не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова ответила на травлю из-за смерти Тиммы.

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:48
«Хочу предупредить вас, мужики»: Лукашенко рассказал, как содержать любовниц
20:29
Навстречу страху или миллионам? Седокова даст первое интервью о смерти Тиммы
20:10
«Свидетели времени»: SHAMAN исполнит песни военных лет в рамках тура «Победа!»
19:55
Веселое освобождено: российские штурмовые группы зачистили более 200 зданий
19:42
Михаил Ковальчук возглавил президиум Российской ассоциации содействия науки
19:30
Росприроднадзор требует от судовладельцев компенсации ущерба за разлив мазута

Сейчас читают

«Будто в гостях»: стало известно, куда Настя Ивлеева уехала из России
«Значит, ты уже большой»: «Город 312» перевыпустили песню «Фонари»
Российские бойцы освободили Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп