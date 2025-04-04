Святыня на передовой: как устанавливали поклонный крест в освобожденном Запорожье

В нашем распоряжении появилось полное видео того, что происходило, когда было сделано легендарное фото российских бойцов, восстанавливающих поклонный крест.

Находясь под обстрелом ВСУ и постоянной атакой вражеских дронов, 22 декабря 2024 в Запорожской области бойцы добровольческого отряда Барс-11 установила поклонный крест. Он был уничтожен ранее во время неудачного украинского контрнаступления.