Святыня на передовой: как устанавливали поклонный крест в освобожденном Запорожье

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В момент его освящения украинские боевики открыли минометный огонь.

Фото, видео: 5-tv.ru

В нашем распоряжении появилось полное видео того, что происходило, когда было сделано легендарное фото российских бойцов, восстанавливающих поклонный крест.

Находясь под обстрелом ВСУ и постоянной атакой вражеских дронов, 22 декабря 2024 в Запорожской области бойцы добровольческого отряда Барс-11 установила поклонный крест. Он был уничтожен ранее во время неудачного украинского контрнаступления.

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