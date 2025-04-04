«Свидетели времени»: SHAMAN исполнит песни военных лет в рамках тура «Победа!»

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 49 0

SHAMAN исполнит песни военных лет в рамках тура «Победа!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/SHAMAN/shaman_channel; 5-tv.ru

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Тема:
Внуки Победы

Музыка помогает помнить и передавать память о подвиге нашей страны детям, уверен артист.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, будет исполнять по одной песне военных лет в каждом городе своего тура «ПОБЕДА!». Об этом автор и исполнитель написал в своем Telegram-канале.

«Этот особенный для нас всех год — год 80-летия Победы — я начал в Пензе, где спел знаковую для этого города песню «Катюша». Сейчас я в Йошкар-Оле, где в тылу тоже ковалась наша большая Победа. И я пою еще одну прекрасную песню той эпохи. «Эх, дороги…», — поделился SHAMAN.

Он рассказал про песню: она была написана Анатолием Новиковым и Львом Ошаниным в 1945 году — уже после окончания ВОВ. Тем не менее, добавил музыкант, для всех стала знаковой, он назвал ее «свидетельницей того времени».

Следующий концерт в рамках тура «Победа!» у Ярослава запланирован в Дзержинске. Он призвал поклонников самостоятельно предлагать ему песни военных лет, которые они хотели бы услышать в его исполнении со сцены.

В заключение SHAMAN добавил, что музыка помогает сохранять память о подвиге советских солдат и передавать ее подрастающим поколениям.

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