Движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 мая

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12

Стать участником всероссийского общества может любой совершеннолетний.

Движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 мая

Фото: www.globallookpress.com / Igor Russak

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы Внуки Победы

Председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Занко рассказала, что в организации стартовал набор добровольцев, которые сопроводят мероприятия на предстоящем в мае Дне Победы. Депутат Государственной Думы отметила, что до праздника в 2023 году ряды движения пополнят 200 человек.

«Этом году мы подготовим рекордное число добровольцев — 200 тыс. человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны», — сообщила она во время пресс-конференции.

Занко добавила, что набор пройдет, в том числе, в четырех новых субъектах России. Волонтеры помогут в организации и проведении мероприятий приуроченных ко Дню Победы, среди них сам парад, а также акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти». Добровольцы также будут ответственны за поздравление ветеранов ВОВ и благоустройство воинских захоронений и памятников к празднику.

Представитель всероссийского общества «Волонтеры Победы» добавила, что присоединиться к движению сможет любой желающий, достигший возраста 18 лет. Ольга Занко объяснила, что для этого нужно будет пройти регистрацию на портале организации, закончить онлайн-обучение, выбрать мероприятия, которыми было бы интересно заниматься, а после связаться с руководителем в своем регионе.

В московской мэрии рассказывали, что к движению «Волонтеры Победы», в большинстве своем, присоединяются работающие жители столицы. Также среди неравнодушных есть студенты и предприниматели. По данным ведомства на ноябрь 2022 года, общая численность добровольцев составила 850 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России создали департамент по вопросам восстановления ЛНР и ДНР.

Тема:
День Победы
7 сент
Маск отложил покупку Twitter до речи Путина на День Победы
20 авг
Латвийский депутат решил осудить русских за отношение к памятнику СССР, но опозорился
22 июн
Тест: Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны лучше школьника?
18 мая
Бывший лидер Молдавии Додон получил штраф за ношение георгиевской ленты
15 мая
День Победы для русских на Западе: как россияне отстаивали право на великий праздник
13 мая
«Убирать снег — нет, убирать цветы»: Мэр Риги стал героем мемов из-за русофобской позиции
13 мая
Запашный ответил на грубость Ширвиндта: «Я уже побывал и в Сирии, и в ЛДНР»
13 мая
«Его воспитал дрессировщик»: отрицающий День Победы Ширвиндт нагрубил Запашному
12 мая
Как не дать шанса прокрастинации и начать продуктивно работать
11 мая
Сторонник «Правого сектора»* планировал теракт на День Победы в Калининграде
-3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:09
«Очень сложная травма»: Андрей Разин получил инвалидность
18:03
Движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 мая
18:00
CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем заявляет Киев
17:48
ПАСЕ, ОБСЕ, Госдеп: Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг в Осло
17:40
В Кремле анонсировали рабочую поездку Путина на Северный Кавказ
17:36
Танки больше не нужны? Зеленский потребовал от США отправить на войну детей

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Экс-супруга Пьера Нарцисса захоронит останки певца на Троекуровском кладбище

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица