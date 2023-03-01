Движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 мая

Председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Занко рассказала, что в организации стартовал набор добровольцев, которые сопроводят мероприятия на предстоящем в мае Дне Победы. Депутат Государственной Думы отметила, что до праздника в 2023 году ряды движения пополнят 200 человек.

«Этом году мы подготовим рекордное число добровольцев — 200 тыс. человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны», — сообщила она во время пресс-конференции.

Занко добавила, что набор пройдет, в том числе, в четырех новых субъектах России. Волонтеры помогут в организации и проведении мероприятий приуроченных ко Дню Победы, среди них сам парад, а также акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти». Добровольцы также будут ответственны за поздравление ветеранов ВОВ и благоустройство воинских захоронений и памятников к празднику.

Представитель всероссийского общества «Волонтеры Победы» добавила, что присоединиться к движению сможет любой желающий, достигший возраста 18 лет. Ольга Занко объяснила, что для этого нужно будет пройти регистрацию на портале организации, закончить онлайн-обучение, выбрать мероприятия, которыми было бы интересно заниматься, а после связаться с руководителем в своем регионе.

В московской мэрии рассказывали, что к движению «Волонтеры Победы», в большинстве своем, присоединяются работающие жители столицы. Также среди неравнодушных есть студенты и предприниматели. По данным ведомства на ноябрь 2022 года, общая численность добровольцев составила 850 тысяч человек.

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