Масштабный социально значимый проект «Внуки Победы» Пятого канала объединил тысячи жителей России и зарубежных стран. Чтобы стать участником акции еще есть время. Для этого нужно взять из семейного архива фотографию своих предков — участников Великой Отечественной войны, сделать свое фото, чтобы оно максимально отражало сходство. Выложить обе фотографии на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #ВнукиПобеды #ПятыйКанал. Фотографии можно сопроводить семейной историей о военных годах и прислать эти фото на электронную почту vnukipobedy@5-tv.ru,

С момента начала акции на почту Пятого канала поступили тысячи фотографий участников Великой Отечественной. Светлая память о подвигах героев бережно хранится в каждой семье. Галерею воинов-победителей, и павших при защите Родины, и вернувшихся домой, сможет увидеть вся страна на сайте телеканала.

Завтра, 9 мая, в великий день для нашей страны, фотографии могут появиться в эфире Пятого.

2020 год — особенный для всех российских семей. Завтра, 9 мая, наша страна будет отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И проект «Внуки Победы» — это дань уважения великим предкам, которые подарили нам жизнь, свободу и мир, заплатив за это самую высокую цену. 75-я годовщина Победы — еще один повод выразить свое признание и восхищение их подвигом, возможность вспомнить героические дни и передать память о героях будущим поколениям.

Акция «Внуки Победы» — это лента памяти, которая соединяет наше прошлое, настоящее и будущее.

Проект «Внуки Победы» Пятого канала объединил тысячи жителей России и зарубежных стран 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Жизнь и свобода, доставшиеся нам от наших великих предков — большой дар. И мы должны помнить об этом. Ощутить себя наследниками страны победителей и помогает акция «Внуки Победы».

Проект поддержали многие российские звезды театра, кино и эстрады: Мария Миронова, Вика Цыганова, Нонна Гришаева, Сергей Светлаков, Татьяна Овсиенко, Павел Буре, Даниил Спиваковский, Илья Авербух, Сергей Селин, Леонид Агутин, Денис Рожков, Алексей Нилов, Елизавета Боярская, актеры сериалов Пятого канала и многие другие. С экрана телевизора они каждый день рассказывают зрителям о подвигах своих дедушек и бабушек, произносят слова благодарности павшим и ныне здравствующим ветеранам и труженикам тыла. Тем, кто приближал победу ценой своей жизни. Разные истории, разные судьбы, и один большой подвиг, одна на всех Великая Победа.

Истории, сквозь десятилетия пронесшие память о героическом подвиге бойцов Красной Армии и всего советского народа, можно услышать не только в эфире, но и посмотреть на сайте Пятого канала.

Мы — Внуки Победы! Мы помним своих героев!