Проект «Внуки Победы» — это дань уважения великим предкам, которые подарили нам жизнь, свободу и мир, заплатив за это самую высокую цену.

Проект «Внуки Победы» Пятого канала объединил тысячи жителей России и зарубежных стран
Тема:
Внуки Победы День Победы

Масштабный социально значимый проект «Внуки Победы» Пятого канала объединил тысячи жителей России и зарубежных стран. Чтобы стать участником акции еще есть время. Для этого нужно взять из семейного архива фотографию своих предков — участников Великой Отечественной войны, сделать свое фото, чтобы оно максимально отражало сходство. Выложить обе фотографии на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #ВнукиПобеды #ПятыйКанал. Фотографии можно сопроводить семейной историей о военных годах и прислать эти фото на электронную почту vnukipobedy@5-tv.ru,

С момента начала акции на почту Пятого канала поступили тысячи фотографий участников Великой Отечественной. Светлая память о подвигах героев бережно хранится в каждой семье. Галерею воинов-победителей, и павших при защите Родины, и вернувшихся домой, сможет увидеть вся страна на сайте телеканала.

Завтра, 9 мая, в великий день для нашей страны, фотографии могут появиться в эфире Пятого.

2020 год — особенный для всех российских семей. Завтра, 9 мая, наша страна будет отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И проект «Внуки Победы» — это дань уважения великим предкам, которые подарили нам жизнь, свободу и мир, заплатив за это самую высокую цену. 75-я годовщина Победы — еще один повод выразить свое признание и восхищение их подвигом, возможность вспомнить героические дни и передать память о героях будущим поколениям.

Акция «Внуки Победы» — это лента памяти, которая соединяет наше прошлое, настоящее и будущее.

Проект «Внуки Победы» Пятого канала объединил тысячи жителей России и зарубежных стран

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Жизнь и свобода, доставшиеся нам от наших великих предков — большой дар. И мы должны помнить об этом. Ощутить себя наследниками страны победителей и помогает акция «Внуки Победы».

Проект поддержали многие российские звезды театра, кино и эстрады: Мария Миронова, Вика Цыганова, Нонна Гришаева, Сергей Светлаков, Татьяна Овсиенко, Павел Буре, Даниил Спиваковский, Илья Авербух, Сергей Селин, Леонид Агутин, Денис Рожков, Алексей Нилов, Елизавета Боярская, актеры сериалов Пятого канала и многие другие. С экрана телевизора они каждый день рассказывают зрителям о подвигах своих дедушек и бабушек, произносят слова благодарности павшим и ныне здравствующим ветеранам и труженикам тыла. Тем, кто приближал победу ценой своей жизни. Разные истории, разные судьбы, и один большой подвиг, одна на всех Великая Победа.

Истории, сквозь десятилетия пронесшие память о героическом подвиге бойцов Красной Армии и всего советского народа, можно услышать не только в эфире, но и посмотреть на сайте Пятого канала.

Мы — Внуки Победы! Мы помним своих героев!

Тема:
Внуки Победы
29 апр
Наша благодарность победителям: на Пятом канале продолжается проект «Внуки Победы»
13 апр
Уникальный проект «Внуки Победы» стартовал на Пятом канале
10 апр
Пятый канал запускает проект «Внуки Победы»
8 мая
День Победы: Андрей Аршавин рассказал о своем прадеде-партизане — видео
7 мая
День Победы: Мария Кожевникова рассказала о своем деде-фронтовике — видео
6 мая
День Победы: Илья Авербух рассказал о своем прошедшем войну дедушке
5 мая
День Победы: Максим Матвеев рассказал о своем деде-фронтовике — видео
4 мая
День Победы: Аделина Сотникова рассказала о своем прадеде — видео
3 мая
День Победы: Леонид Агутин рассказал о своем деде — видео
2 мая
День Победы: Елена Ваенга рассказала о своем прадеде — видео

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:08
Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу
17:59
Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма
17:48
Создатель паблика «Омбудсмен полиции» арестован по делу о вымогательстве
17:36
Дженнифер Лопес отложила свадьбу с Алексом Родригесом
17:23
Нижний Новгород уходит под воду: сильнейшие ливни затопили центр города
17:23
Книги о Второй мировой войне, которые стоит прочитать

Сейчас читают

«В моем возрасте не отказывают» — Лолита поразила фанатов откровениями о сексе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Врач: Надежда Бабкина вряд ли сможет вернуться на сцену

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок