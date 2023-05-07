Кириенко подчеркнул важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23

Особую признательность за настоящий патриотизм политик выразил представителям новых субъектов России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; Пресс-служба Всероссийского слета «Послы победы 2023»; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая Внуки Победы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил с торжественным словом о важности сохранения истории Великой Отечественной войны во время открытия слета победителей конкурса «Послы Победы 2023».

Участники проекта собрались в Ситуационном центре Москвы, где Кириенко, выступая перед представителями молодежи, подчеркнул важность сохранения памяти о событиях ВОВ. Он отметил, что конкурс отобрал самых лучших добровольцев со всей страны, которые бережно относятся к истории России и воспитывают патриотизм в подрастающем поколении.

«Особые слова признательности представителям новых регионов России, впервые принявших участие в конкурсе. Ваша позиция — это пример настоящего патриота для российской молодежи», — прокомментировал Кириенко.

Государственный деятель высоко оценил работу волонтеров, которые помогают ветеранам, собирают масштабный архив воспоминаний, благоустраивают мемориалы и места захоронений солдат.

Послом Победы от ДНР в 2023 году стала Наталья Хома. Со школьной скамьи она оказывала помощь ветеранам, а после возглавила региональное направление «Связь поколений». Наталья в рамках слета поделилась воспоминаниями об одном из Дней Победы в Донецке после 20214 года.

«Тогда шел дождь. Мимо людей шли строем, проезжали молодые солдаты, добровольцы, ушедшие на фронт. Эмоции тогда переполняли. Верилось в Победу. Верится и сейчас», — призналась Хома.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» является организатором слета «Послы Победы 2023». Участники слета примут участие в организации мероприятий к 9 Мая в Москве, пройдут обучение по специальной программе по оказанию помощи ветеранам, а также примут участие в подготовке и проведении Парада Победы на Красной площади.

Ранее 5-tv.ru писал, что защитникам Донбасса привезут частицу Вечного огня из Москвы в зону СВО.

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