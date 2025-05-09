SHAMAN завершил масштабный марафон песен военных лет: яркие кадры
SHAMAN завершил марафон песен военных лет от подписчиков
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотни людей разных возрастов откликнулись на предложение заслуженного артиста России исполнить композиции времен ВОВ.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, завершил марафон песен военных лет от подписчиков. 5-tv.ru собрал подборку самых ярких кадров.
В рамках масштабного тура «ПОБЕДА!» SHAMAN проехал по городам России, словно перелистывая страницы истории: в каждом из них звучала одна композиция — знаменитая «Катюша» в Пензе, «Синий платочек» в Волгограде, «Темная ночь» в Новосибирске… Эти мелодии, известные каждому с детства, превратились в молитву памяти, в напоминание о том, что героический подвиг предков — не просто строчки учебников, а часть большой русской души.
Певец в рамках своего проекта, ставшего не просто концертной эпопеей, а живым мостом между прошлым и будущим, предложил в апреле своим поклонникам, в честь года 80-летия Великой Победы, присылать в комментарии видео, в которых они поют свои любимые песни времен войны.
«Предлагайте в комментариях композиции, посвященные Великой Отечественной войне, и присылайте свои видео с их исполнением», — написал артист в своем Telegram-канале.
И страна откликнулась. Тысячи людей — от первоклассников до ветеранов — прислали ролики, где исполняли любимые военные песни. Дети, трогательно выводящие «Журавлей», седые бабушки, плачущие под «Эх, дороги…», подростки с гитарами, поющие «День Победы» — все они стали частью грандиозного видеополотна. Это не просто клипы, а хор голосов, сплетенных в один мощный аккорд.
Проект «ПОБЕДА!» вышел за рамки искусства. Он стал исповедью народа, где каждая нота — это благодарность, а каждый кадр — обещание: «Помним». Дронов и тысячи участников марафона напомнили: память — не свеча на ветру, а факел, который мы передаем из рук в руки. Чтобы светил. Чтобы согревал. Чтобы вел вперед. Потому что пока звучат эти песни — жива та весна 1945-го. И с каждым: «С праздником, прадед!», сказанным ребенком, Победа обретает бессмертие.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN спел «Темную ночь» для альбома памяти героев Великой Отечественной войны.
- 19 апр
- «Беречь любой ценой»: потомок Мелитона Кантарии о важности сохранения правды о ВОВ
- 4 апр
- «Свидетели времени»: SHAMAN исполнит песни военных лет в рамках тура «Победа!»
- 7 мая
- Кириенко подчеркнул важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»
- 22 мар
- Более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве
- 1 мар
- Движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 мая
- 25 авг
- «Волонтеры Победы» приняли участие в образовательном форуме «Ладога»
- 16 мая
- «Ночь музеев»: Посетителям Музея Победы рассказали о подвигах участников ВОВ
- 8 мая
- Проект «Внуки Победы» Пятого канала объединил тысячи жителей России и зарубежных стран
- 29 апр
- Наша благодарность победителям: на Пятом канале продолжается проект «Внуки Победы»
- 13 апр
- Уникальный проект «Внуки Победы» стартовал на Пятом канале
Читайте также
80%
Нашли ошибку?