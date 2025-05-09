SHAMAN завершил масштабный марафон песен военных лет: яркие кадры

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 569 0

SHAMAN завершил марафон песен военных лет от подписчиков

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Тема:
Внуки Победы

Сотни людей разных возрастов откликнулись на предложение заслуженного артиста России исполнить композиции времен ВОВ.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, завершил марафон песен военных лет от подписчиков. 5-tv.ru собрал подборку самых ярких кадров.

В рамках масштабного тура «ПОБЕДА!» SHAMAN проехал по городам России, словно перелистывая страницы истории: в каждом из них звучала одна композиция — знаменитая «Катюша» в Пензе, «Синий платочек» в Волгограде, «Темная ночь» в Новосибирске… Эти мелодии, известные каждому с детства, превратились в молитву памяти, в напоминание о том, что героический подвиг предков — не просто строчки учебников, а часть большой русской души.

Певец в рамках своего проекта, ставшего не просто концертной эпопеей, а живым мостом между прошлым и будущим, предложил в апреле своим поклонникам, в честь года 80-летия Великой Победы, присылать в комментарии видео, в которых они поют свои любимые песни времен войны.

«Предлагайте в комментариях композиции, посвященные Великой Отечественной войне, и присылайте свои видео с их исполнением», — написал артист в своем Telegram-канале.

И страна откликнулась. Тысячи людей — от первоклассников до ветеранов — прислали ролики, где исполняли любимые военные песни. Дети, трогательно выводящие «Журавлей», седые бабушки, плачущие под «Эх, дороги…», подростки с гитарами, поющие «День Победы» — все они стали частью грандиозного видеополотна. Это не просто клипы, а хор голосов, сплетенных в один мощный аккорд.

Проект «ПОБЕДА!» вышел за рамки искусства. Он стал исповедью народа, где каждая нота — это благодарность, а каждый кадр — обещание: «Помним». Дронов и тысячи участников марафона напомнили: память — не свеча на ветру, а факел, который мы передаем из рук в руки. Чтобы светил. Чтобы согревал. Чтобы вел вперед. Потому что пока звучат эти песни — жива та весна 1945-го. И с каждым: «С праздником, прадед!», сказанным ребенком, Победа обретает бессмертие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN спел «Темную ночь» для альбома памяти героев Великой Отечественной войны.

Тема:
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