Внучка блокадницы Нины Сахарновой рассказала о последних днях бабушки

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Женщина десять дней провела в реанимации перед смертью.

Почему умерла блокадница Нина Сахарнова

Фото: ВКонтакте/vikana

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Внуки Победы

Блокадница Нина Сахарнова, которая стала звездой TikTok, ушла из жизни в возрасте 104 лет. Ее внучка Вероника Колдина в беседе с 5-tv.ru рассказала о последних днях жизни бабушки.

По ее словам, женщина десять дней провела в реанимации перед смертью. Состояние Сахарновой ухудшалось с отека легких, который первоначально приняли за трахеит — воспалительное заболевание трахеи, преимущественно вирусное.

Родные вызвали неотложную помощь, подозревая пневмонию. После этого Сахарнову госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у нее отек.

При этом Колдина отметила, что после снятия отека Сахарнова говорила близким, что у нее нет больше сил, чтобы жить. В дальнейшем женщина лишилась слуха, и у нее начались нарушения ритма сердца, из-за чего ее положили в реанимацию, а после отправили в больницу ветеранов войн. Семья Сахарновой три раза посетила ее в медучреждении.

Внучка призналась, что за день до смерти бабушки она и ее родственники случайно увидели в больнице священника, который согласился прийти к Сахарновой. На следующий день женщина умерла.

Прощание с Сахарновой состоится в среду, 3 декабря.

Жительница Санкт-Петербурга стала популярна по видео, которые она снимала три года назад и выкладывала в TikTok. В роликах Сахарнова делилась историями из своей жизни в блокадном Ленинграде и отвечала на вопросы подписчиков. Ее видео набрали миллионы просмотров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти ветерана Великой Отечественной войны Николая Кизюна в возрасте 97 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Внуки Победы
9 мая
SHAMAN завершил масштабный марафон песен военных лет: яркие кадры
19 апр
«Беречь любой ценой»: потомок Мелитона Кантарии о важности сохранения правды о ВОВ
4 апр
«Свидетели времени»: SHAMAN исполнит песни военных лет в рамках тура «Победа!»
7 мая
Кириенко подчеркнул важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»
22 мар
Более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве
1 мар
Движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 мая
25 авг
«Волонтеры Победы» приняли участие в образовательном форуме «Ладога»
16 мая
«Ночь музеев»: Посетителям Музея Победы рассказали о подвигах участников ВОВ
8 мая
Проект «Внуки Победы» Пятого канала объединил тысячи жителей России и зарубежных стран
29 апр
Наша благодарность победителям: на Пятом канале продолжается проект «Внуки Победы»
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

13:10
«Мерзкие и тупые»: взломавшие Гоар Аветисян мошенники заявили о гибели ее экс-мужа
12:52
Так себе акция: как продавцы выдают искусственную красную икру за настоящую
12:36
Внучка блокадницы Нины Сахарновой рассказала о последних днях бабушки
12:20
В Москве прощаются с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским
12:01
Миллионы «Белых роз»: сколько Разин задолжал автору песен «Ласкового мая»
12:00
Благодатная почва для паразитов: как шапка может стать причиной выпадения волос

Сейчас читают

«Прям пробирает»: жители Краснодара и Новосибирска о фильме «Есть только МиГ»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео