Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В отношении экс-губернатора Свердловской области возбуждено уголовное дело

СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-губернатора Свердловской облас

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Евгений Куйвашев покинул пост неделю назад.

Экс-губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Об этом сообщила газета «Коммерсант», сославшись на источники в правоохранительных органах.

«Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия», — сказано в сообщении.

Куйвашев покинул пост неделю назад. Неизвестно, в связи с чем было принято такое решение. Бывшему губернатору могут избрать меру пресечения или отказать в этом по итогам следственных мероприятий.

Президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Указ был размещен на сайте Кремля. Отмечается, что Паслер стал врио губернатора Свердловской области потому, что предыдущий глава региона — Евгений Куйвашев — ушел в досрочную отставку по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Свердловской области на шахте случилось обрушение горной породы.

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