Украинский президент трижды обещал подписать соглашение по природным ресурсам, но так и не сдержал своего слова.

Украинский президент Владимир Зеленский — эстрадный артист, которого окружают неидеальные советники. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — сказал Бессент.

Он заявил, что некоторые представители администрации Зеленского «очень хороши».

По мнению американского политолога Гарланда Никсона, Зеленский предстал как некомпетентный руководитель, а также унизил Украину и европейских союзников своим поведением на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Зеленский продемонстрировал, что он некомпетентный, неспособный лидер. Он недобросовестный актер. Он унизил себя, свою страну, своих спонсоров в Европе», — сказал Никсон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский признал провал военных планов по возвращению потерянных территорий. Киевские власти теперь склонятся к «дипломатическому пути» решения конфликта. В ходе встречи с бизнесменами из Черниговской области Зеленский заявил, что новые российские региона никогда не получат его признания. Вместе с тем глава киевского режима отметил, что вернуть их силой не получится.