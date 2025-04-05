Вкусно, но глупо: как плохое питание влияет на интеллект

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Мозгу необходим сбалансированный поток питательных веществ

Плохое питание грозит ухудшение интеллекта, предупредили россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Богатый питательными веществами рацион положительно скажется на когнитивных способностях.

Плохое питание приводит к дефициту питательных веществ в организме. Нехватка хотя бы одного из них ухудшает когнитивные функции: снижается концентрация внимания, становится сложнее воспринимать и запоминать информацию, умственный потенциал утрачивается. Об этом Газете.ру рассказал биолог Артем Яшин.

Контроль над всем телом осуществляет головной мозг. Он управляет одновременно простейшими рефлексами и сложными процессами мышления. На это уходит около 20% энергии. Многие считают, что источник питания для мозга — кислород и глюкоза.

Это не так. Он нуждается в сбалансированном потоке питательных веществ. Речь идет о витаминах, минералах, аминокислотах и жирных кислотах. Для того, чтобы сохранить когнитивные способности, важно соблюдать диету.

Лучший вариант — средиземноморская диета. Она включает в себя большое количество растительных продуктов, оливкового масла и жирной рыбы. Полезен также гибридный рацион MIND — фрукты, овощи, орехи, бобовые, цельные зерна и рыба. Соблюдая этот режим питания, придется забыть о красном мясе, сладких напитках и выпечке.

«Также полезно потребление листовой зелени и овощей, богатых антиоксидантами, защищающими мозг от окислительного стресса. Листовые овощи являются отличным источником витаминов группы B (B6, B9, B12), витамина K, фолиевой кислоты, калия и магния. Эти питательные вещества необходимы для правильного функционирования нервной системы и поддерживают когнитивные функции», — объяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названы лучшие продукты для микрофлоры кишечника.

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