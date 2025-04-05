Федорино горе: как беспорядок в доме разрушает психику

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Привычка хранить хлам может говорить о наличии синдрома Плюшкина

Накопленный в доме хлам уничтожает психику, заявил психолог

Фото: 5-tv.ru

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Когда квартира захламлена, даже такие простые задачи, как уборка или поиск нужной вещи, превращаются в источник раздражения.

Постоянный бардак и большое количество хлама в доме может нанести вред психике. Об этом Газете.ру рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Большое количество ненужных вещей, которые вы держите дома, стремясь «сохранить воспоминания и эмоции» — вероятный симптом психического расстройства. Специалисты называют его «патологическим накопительством» или синдромом Плюшкина.

«Психологи объясняют такое поведение термином „диспозофобия“ — навязчивым страхом расстаться с вещами. Люди с диспозофобией воспринимают каждую вещь как часть себя или важное воспоминание, без которого якобы невозможно жить дальше», — объяснил эксперт.

Вещи должны служить человеку. Когда единственной их функцией становится приносить неудобства, выходит так, что они получают над человеком власть. Иначе почему он не может избавиться от них?

«Патологическое накопительство может быть одним из первых признаков развития деменции. Например, мужчина обратился к нам с вопросом, что его всегда очень аккуратная и опрятная мама, неожиданно стала злоупотреблять накоплением вещей. Он обеспечивал ее достойный уровень жизни, она могла покупать, все что ей было необходимо и просто нравилось. В результате она так завалила квартиру, что она стала перегружена больше, чем пункт выдачи маркетплейса перед Новым годом», — рассказал Самбурской.

Вечно захламленное пространство приводит к хроническому стрессу, провоцирует тревожность и беспокойство. Такой эффект возникает из-за «сенсорной перегрузки» — чрезмерного количества визуальной информации, с которой мозг не в состоянии справиться.

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