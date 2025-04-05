«Такая глупость»: 46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская о послеродовой депрессии

Бывшая жена Джигарханяна убеждена, что худшее уже позади.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская считает разговоры о послеродовой депрессии абсурдными. Об этом бывшая жена актера Армена Джигарханяна рассказала Teleprogramma.org.

«Это же такая глупость — хотеть ребенка, а потом сидеть в депрессии. Я вообще не люблю это состояние, категорически против него. И как только оно начинается, нужно сразу с этим что-то делать», — поделилась Виталина.

По ее мнению, если в жизни возникают трудности, их нужно решать, а не оплакивать. Вопрос о послеродовой депрессии она вообще не воспринимает всерьез.

«Пока не понимаю, отчего возникает послеродовая депрессия, даже не могу себе представить», — сказала она.

Кроме того, Виталина признается, что до сих пор не придумала имя для своей дочери. Это, по ее словам, крайне важное решение, и она не намерена торопиться. У нее есть несколько вариантов, но пока она предпочитает держать их в секрете.

«Для меня имя должно что-то значить и быть понятным. Поэтому нужно подумать. Не просто так красивым именем назвать», — пояснила она в интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Лена Катина пережила послеродовую депрессию.