Собянин: Более 700 деревьев высадят на благоустроенных набережных Яузы

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 18 0

Все деревья адаптированы к городским условиям и климату столицы.

Собянин: Более 700 деревьев высадят на благоустроенных набережных Яузы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Более 700 деревьев высадят на благоустроенных в прошлом году набережных реки Яузы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Клены, дубы, яблони и вязы — все деревья адаптированы к городским условиям и нашему климату. Высаживаем молодые, но крепкие деревья. Уже выполнено более 60 процентов от запланированного объема», — написал мэр Москвы.

Зеленые насаждения вдоль оживленных магистралей и улиц работают как природный буфер — они снижают уровень шума и пыли, очищают воздух и создают тень.

Деревья выращивают в специализированных питомниках и заранее готовят к пересадке. Сама посадка проводится по технологии, предполагающей применение дренажа и плодородного грунта, а также правильный уход.

В прошлом году в столице обновили более 20 километров набережных Яузы. Расширили тротуары, улучшили освещение, установили современные остановочные павильоны и лавочки.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:33
Умер кот Хатико из Махачкалы, живший семь лет на могиле хозяина
21:07
Квартиру — сыну? Какое наследство оставил Паша Техник
20:52
Собянин: Более 700 деревьев высадят на благоустроенных набережных Яузы
20:30
Сафонов с «ПСЖ» завоевал титул чемпиона Франции досрочно
20:04
«Хороший прецедент»: Немов прокомментировал отказ гимнастов РФ от международных турниров
19:36
«Такая глупость»: 46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская о послеродовой депрессии

Сейчас читают

Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях
«Написал перед игрой»: Овечкин рассказал, что ему пожелал Гретцки
Погода застала врасплох: как избежать аварии в заморозки на летней резине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп