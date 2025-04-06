Новый король хоккея: как Овечкин покорил спортивный Олимп и завоевал сердца болельщиков по всему миру

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Александр Овечкин забил 894 шайбу в НХЛ и достиг рекорда Гретцки

Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru

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Капитан «Вашингтон Кэпиталс» забил 894 шайбу в НХЛ и достиг рекорда канадца Уэйна Гретцки.

У всех любителей хоккея сейчас бессонные ночи: за матчами американской НХЛ следят, как в свое время во время игр Суперсерии СССР — Канада. Александр Овечкин на пороге феноменального достижения личного рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате. 26 лет держался казавшийся недостижимым результат канадца Уэйна Грецки. На его счету 894 заброшенные шайбы.

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И вот накануне в ночь с пятницы на субботу эффектным дублем Овечкин догнал канадца. Теперь у него тоже 894 шайбы в активе и шесть матчей впереди, чтобы стать лучшим из лучших. И каждая игра его команды «Вашингтон Кэпиталс» может стать исторической.

Трибуны битком набиты. Национальная хоккейная лига изменила даже свой официальный логотип, поддерживая неудержимую русскую «восьмерку». И вся Америка болеет за Сашу, и вся Россия за него переживает.

Ведь Овечкин при всех своих успехах за океаном никогда не забывал про родину, бился за нашу сборную на чемпионатах и Олимпиадах. И мечтает поиграть еще за любимое «Динамо», где он сам начинал карьеру и чьи цвета защищали его родители-спортсмены.

Корреспондент «Известий» Николай Мастеров расскажет о том, как русский хоккеист покорил спортивный Олимп и завоевал сердца на двух континентах. Подробности — в его репортаже.

В ворота — 894 шайбы

Вся арена, все спортбары Америки, каналы даже прерывают трансляцию по-настоящему американской игры — баскетбола, чтобы поздравить великого хоккеиста.

На глазах у тысяч фанатов Александр Овечкин переписал историю. «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго». Четвертая минута матча. В этот момент кажется, что даже лед на арене задрожал. Ови буквально «расстреливает» вратаря соперников. Через несколько минут делает свой фирменный бросок, трибуны замерли.

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Эмоции Овечкина слышит весь мир. На капитане микрофон, ведь он главная звезда команды.

Все — рекорд Уэйна Гретцки повторен прямо на глазах у канадца.

«Алекс сказал, не ходите на игры, пока не останется хотя бы двух шайб до нового рекорда. Но вчера я подумал, что нам лучше сесть в самолет и полететь сюда, потому что сегодня вечером он может забить три. И когда он забил на четвертой минуте, я подумал: «Боже мой, возможно, мы сможем уйти после первого периода», — сказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки.

Гретцки, как и миллионы людей по всей планете, радуется за Овечкина. Даже заглянул в раздевалку после матча, лично поздравил капитана и признался — в нем тоже русская кровь.

«Я рад за Алекса. Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, если бы русский побил мой рекорд. Что ж, рад за Алекса», — добавил Уэйн Гретцки.

А дальше — пивной душ в исполнении всей команды «Вашингтона».

«Мы тебя любим, Ови. Спасибо от всего Вашингтона», — восклицают фанаты.

«Ови — отличный парень, прекрасный спортсмен. Он настоящий спортсмен. Он пример для общества», — сказал один из фанатов.

Овечкиным восхищается президент США Дональд Трамп. Даже премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью «Известиям» признался, что смотрит матчи с участием Ови.

«Он — феномен. Кто смотрит хоккей, тот, увидев Овечкина, просто понимает, что тут нечего обсуждать — феномен», — прокомментировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Русский феномен

Даже играя в НХЛ, он никогда не отказывался от родины и оставался всегда русским. Не случайно после завершения американского контракта Александр планирует вернуться в московское «Динамо», в родной клуб. Человек, который по-настоящему объединяет Россию и Запад, ведь Овечкина одинаково боготворят на всех континентах.

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Он рос в спортивной семье. Папа — футболист «Динамо», мама — баскетболистка того же клуба. Единственная в стране многодетная мать — олимпийская чемпионка. Она тоже играла под номером восемь, который стал счастливым и для ее сына.

Шайба после удара Овечкина летит со скоростью 162 километров в час. «Колдер Трофи», «Харт Трофи», Кубок Стэнли-2018. Девять раз — лучший снайпер. Его офис — левый круг. Его стиль — без компромиссов. Он, кажется, бросает вызов даже законам физики.

Сейчас он на вершине, но этот путь не был легкой прогулкой. Александр признается, идти вперед и не сдаваться ему помогала семья, которая многое значит для Овечкина. Когда он достиг рекорда Гретцки, он первым делом поехал к сыну. На глазах маленького Сережи папа стал легендой мирового хоккея.

«Вы знаете, меня все еще немного трясет, не могу в это поверить. Это приятно. Так приятно видеть мою семью здесь — моя мама, моя жена, мои дети, тесть. Как вы знаете, много моих друзей съехались сюда из разных городов. Это история! Это очень важно для хоккея. Это замечательно, и это особенный момент», — сказал хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

«С ним точно каждое лето, когда он приезжал, эту тему мы очень обсуждали. Сначала не хотелось ему, он думал: «Ну вторым тоже хорошо». Я говорю: «Саша, друг мой, вторых жалеют. Надо быть только первым, тем более столько терпел», — сказал советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов.

Нового мирового рекорда не избежать

Арена «Вашингтон Кэпиталс». Здесь Александр Овечкин начал свой путь в Национальной хоккейной лиге. Ему понадобилось 20 лет, чтобы сравняться по количеству заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. Теперь весь хоккейный мир замер в ожидании, когда же Ови забьет 895-й гол. «Русская машина» — в одном шаге от величайшего достижения в истории НХЛ.

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В родном клубе к рекорду Александра готовились заранее. Сувенирные майки с его динамовским номером на фотографиях, сделанных в командной раздевалке много лет назад. Александра Овечкина узнать непросто. Юный динамовец, как будто уже все знал: и про кубок Стэнли, и про свой рекорд. Глаза горят и руки делают.

В 2005-м Овечкин пришел в НХЛ перспективным, еще мало известным, зато уже с тем самым хищным взглядом.

«У него есть чувство гола. Это очень важно. Это как у Грецки, у него и у некоторых хоккеистов. Они знают, где шайба будет находиться после того, как вратарь ее отобьет и не сможет ее зафиксировать на себе или на льду», — сказал президент федерации хоккея Владислав Третьяк.

В Америке Овечкина называют Alexander the Great, то есть Великий. Пожалуй, точнее про нового короля хоккея и не скажешь.

«Русские корни» Уэйна Гретцки

Любопытные метаморфозы происходят с Уэйном Гретцки. Он всегда говорил, что его дед, его Терентий Грецкий — белорус, а бабушка из Польши. А дома они разговаривали на украинской мове, из-за чего в Киеве Уэйна, он же Иван, его считали своим. Грецки оказывал поддержку Евромайдану и новым киевским властям.

И вот Овечкин взобрался на Олимп. И что мы слышим? Что дед был русским. Ну хорошо, пусть так. Символично, что триумф Овечкина, самого популярного русского хоккеиста в Америке, происходит именно в эти дни, когда между Москвой и Вашингтоном, двумя родными для Саши городами, наметилось очевидное сближение.

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