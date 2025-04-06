Следственный комитет РФ фиксирует ежедневные провокации киевского режима.

В ежедневной сводке Министерства обороны России теперь отдельной строкой — сообщения об ударах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нашим энергообъектам: 31 марта, 1 и 2 апреля было по 2 удара, 3 апреля — 4, 4 апреля — 6, 5 апреля — 12. В основном достается приграничью, например, Брянской области, но отдельные дроны долетают и до Липецка, Тамбова и Саранска.

Тема настолько серьезная, что ее разобрали на заседании Совета Безопасности, где вообще-то обсуждали меры по борьбе с терроризмом. Впрочем, то, что делает Киев, это тоже — энерготерроризм.

«Но прежде чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать вопрос (министру обороны Российской Федерации — Прим. ред.) Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Почему такое внимание к этим ударам? Потому что еще 18 марта после переговоров через американских посредников Россия и Украина взяли обязательства не обстреливать энергетическую инфраструктуру друг друга. И тем не менее ежедневно Украина свое же обязательство нарушает.

При этом Киев сам пытается обвинить Россию в нарушении договоренностей, официальные лица — и глава МИД, и президент Украины Владимир Зеленский кричат об этом на каждом углу. Делают это громко, но беспредметно.

Россия спокойно предъявляет конкретные факты — время, адрес, степень повреждения, последствия удара, которые фиксирует Следственный комитет России и дает юридическую оценку, например, возбуждает уголовные дела. Список внушительный.

«Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можем назвать властью», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Подобные провокации необходимы Киеву, чтобы сорвать все имеющиеся договоренности, а в идеале рассорить Москву и Вашингтон, между которыми наблюдается явное потепление отношений. В команде Зеленского прекрасно понимают, что когда дойдет до реального заключения мирного соглашения, то Киеву придется отказаться от утерянных территорий Донбасса и Новороссии, и от Крыма. Они же до сих пор называют полуостров «своим».

Еще две недели назад Зеленский бил себя кулаком в грудь, мол, ни пяди не отдадим, но теперь и он вынужден признать — без компромисса по территориям — никуда. Вот и оттягивает этот момент по максимуму.