Цветы и гвозди: солистки «Фабрики» назвали приемлемую планку для мужчин

Певицы уверены, что их новая песня будет полезной для подрастающего поколения.

Маленькие девочки, которые увидят новую песню музыкального коллектива «Фабрика», поймут, что они не одни сталкиваются с определенными вопросами или трудностями в жизни. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали солистки группы «Фабрика» на закрытой презентации журнала «Триггер».

«Рядом много людей, почти каждый первый с какими-то такими вопросами. То есть ты не один в этих своих мытарствах, может быть в поисках. Значит, пункт первый, искать в этом какое-то принятие, радость, все равно (относиться — Прим.ред.) с юмором, что позволяет эта песня», — ответила певица Ирина Тонева.

Артистка Валерия Девятова отметила, что их новая песня «Девушка русская» подскажет представительницам подрастающего поколения, чего следовало бы требовать от мужчин.

«Цветы подарить, внимание уделить, проявить свою инициативу, гвозди, наконец-то, уже забить», — высказалась она.

При этом солистки не считают, что это уж слишком повысит планку «эталонного мужчины», а также отпугнет других, которые испугаются возложенных требований. Екатерина Москалева уверено заявляет, что это не слишком большие требования, а банальная «база».

«Это базовые потребности, который мужчина женщине, и женщина мужчине предоставляет, поэтому ничего сверхъестественного мы не просим. Это то, что у нас уже есть», — ответила она.

При этом, по словам Девятовой, даже если это и возвысит планку, то пусть парни будут к ней стремиться.

Участницы группы отметили, что дело вовсе и не в подаренных цветах или в закрытом счете, а во внимании, которое за этими действиями скрывается. И проявленной инициативе.

«Приготовить ужин вкусный, например. Самому», — подытожила Москалева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что солистки «Фабрики» выбрали лучшего жениха для россиянок.