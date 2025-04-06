Российские военные уничтожили группировку на территории ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

по данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение отряду боевиков ВСУ «Омега» в Донецкой Народной Республике.

Бойцы вооруженных сил России нанесли точечные удары по инфраструктуре украинского военного аэродрома, местам ремонта и обслуживания западной техники, а также предприятиям военно-промышленного комплекса.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские вертолеты ударили по позициям ВСУ в Курской области.