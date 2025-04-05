Российские вертолеты ударили по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Российские вертолеты ударили по позициям ВСУ в Курской области
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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На боевую задачу вылетели Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ.
Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
По заданным координатам, экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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