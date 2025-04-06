В Японии при крушении спасательного вертолета погиб один человек

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Погибшая отправлялась на лечение в Фукуоку.

В Японии при крушении спасательного вертолета погиб один человек

Фото: www.globallookpress.com/ Richard Atrero de Guzman

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Спасательный вертолет, следовавший в район Цусимы, потерпел крушение над Японским морем. Один из пассажиров погиб, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом шестого апреля сообщил телеканал NHK.

Связь с вертолетом была потеряна в 13:43 по местному времени, и через час береговая охрана объявила его исчезновение. Спустя несколько часов, после 17:00, воздушное судно было найдено перевернувшимся в воде.

На борту находились шесть человек. Среди них 86-летняя женщина, направлявшаяся на лечение в Фукуоку, которая не выжила. Ее 68-летний родственник и врач находятся в состоянии клинической смерти.

Остальные пассажиры госпитализированы в стабильном состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что на востоке Франции во время тренировочного полета столкнулись два самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France. Согласно предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться. Один из самолетов упал на силос в коммуне Сен-Дизье.

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