Останкинскую телебашню подсветили в честь рекорда Овечкина

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 147 0

Яркое изображение видно издалека.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru

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На экраны Останкинской башни в Москве вывели число 895. Именно столько шайб на сегодняшний день забил российский хоккеист Александр Овечкин, чем побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

На улицах столицы идет снег, но несмотря на ненастные погодные условия, ярко-красное изображение бросается в глаза сразу же. Кадры опубликовал источник 5-tv.ru.

Историческое событие не оставили в стороне и в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В соцсетях организации изменили логотип. Обновленный знак посвящен рекордному голу Овечкина. На изображении отмечен спортсмен, который победно поднимает руку.

Накануне, 5 апреля, российский спортсмен сравнялся с бывшем рекордсменом Уэйном Гретцки, который за всю историю лидировал в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. К тому же хоккеист поделился тем, что легендарный спортсмен из Канады поддержал его.

В воскресень, 6 апреля, Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" и побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

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