На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла

На побережье Черного моря у берегов города Анапа обнаружили выброс белого вещества, которым, по предварительной информации, может быть пальмовое масло. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.

По имеющимся данным, в некоторых участках по линии берега Бугазской косы между станцией Благовещенской в Анапе и поселком Волна в Темрюкском районе за прошедшие два дня специалисты зафиксировали выбросы инородного вещества. Там отметили, что выбросы зафиксированы на участке примерно в десять километров.

Большая часть субстанции оказалась на берегу в субботу, 5 апреля. На следующие сутки выбросов «практически не было».

Исходя из незавершенного анализа специалистов, вещество, которое вынесли волны, — пальмовое масло.

В оперативном штабе региона пояснили, что в настоящий момент сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли нужные пробы, чтобы установить источник происхождения и точный вид вещества.

До этого, 12 марта, на береговой линии Анапы отмечали выбросы мазута из-за потепления. По месту происшествия работало примерно 1700 человек, в том числе команды муниципалитетов, специалисты МЧС и волонтеры.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Анапе усилили меры по очистке пляжей после новых выбросов мазута.