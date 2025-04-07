как перестать совершать импульсивные покупки на маркетплейсах

Подумайте о вещах, которые вы заказываете в приложении — это необходимость или способ побороть тревогу?

С развитием маркетплейсов культура потребления изменилась. Покупки превратились в форму развлечения и способ быстро справиться с тревогой или скукой. Для этого теперь не нужно ехать в магазин, где, к тому же, ассортимент ограничен, можно выбрать любую вещь и получить ее с доставкой на дом, лежа на диване.

Легкий доступ к тысячам товаров стимулирует дофаминовую систему мозга и формирует поведение, напоминающее зависимость, заявила экзистенциальный психолог Мадина Карманова в интервью изданию Газета.ру.

«Импульсивные покупки — это не про вещи. Это про эмоции. Часто за спонтанным „хочу это прямо сейчас“ стоит не реальная потребность, а стремление заполнить внутреннюю пустоту, справиться с одиночеством, тревогой, усталостью или, наоборот, наградить себя за успех», — отметила эксперт.

По словам психолога, необходимо как можно скорее осознать причину своего шопоголизма. Потому что пока это не произойдет, даже полный отказ от покупок на маркетплейсах не поможет решить проблему. Скорее всего, просто произойдет переключение на другую форму замещения.

Так называемый шопинг-детокс специалист считает бесполезным, так как за временным облегчением рано или поздно наступит срыв, за ним придет чувство вины, и дыра в душе напомнит о себе. Так что пора признавать собственную зависимость и учиться справляться с эмоциями другим способом.

«Самый базовый совет в вопросе импульсивных покупок — делайте паузу. При желании что-то купить отложите покупку на сутки. За это время импульс ослабевает, а решение становится более рациональным. Для этого можно использовать списки по типу „избранного“ — это похоже на корзину, но без возможности быстро что-то купить. Если через день товар все еще нужен, вернитесь к нему», — посоветовала Карманова.

Чтобы не проводить часы за выбором необходимого товара из тысяч вариантов, не попадаться на уловки маркетологов, настройте маркетплейс под себя. Смотрите предложения только любимых брендов, ограничивайте их круг, смотрите обзоры на товары в сети и ищите конкретный в приложении. Так будет быстрее.

Попробуйте вести «дневник покупок», отмечайте в нем все, купили и зачем — и сможете определить, какие приобретения были оправданными, а какие эмоциональными.

Рефлексия — первый шаг к исцелению и изменению привычек. Не стоит гасить импульс к покупке, лучше переключиться, погулять, назначить встречу, почитать книгу. И не нужно корить себя за ошибки, импульсивность — нормальная часть психики. Через осознанность и доброжелательное отношение к себе вполне реально научиться управлять своими порывами.

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