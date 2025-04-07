В Россию через Белоруссию пытались ввезти крупную партию иностранной взрывчатки
Водитель фуры, перевозивший опасный груз, задержан.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Белорусские таможенники задержали крупнейшую в истории страны партию взрывчатки. Ее везли из Польши в Россию.
Речь идет о так называемом бризантном веществе. Его часто используют для снаряжения детонаторов и боеприпасов, в том числе в смесях с тротилом.
Вес изъятой взрывчатки составил почти 600 килограммов. Она была спрятана в микроавтобусе под листами ДСП. А чтобы опасный груз не учуяли служебные собаки, кузов обработали технической смазкой.
Водитель задержан. Следователи выясняют обстоятельства преступления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в посылках с секс-игрушками на складах в Европе обнаружили взрывчатку.
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