На выставке в Сеуле был представлен первый рамный пикап от Kia

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

В США этот автомобиль поставляться не будет.

На выставке в Сеуле был представлен первый рамный пикап от Kia

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Компания Kia представила первый рамный пикап на выставке в Сеуле. Об этом пишет Korean Сar Blog. Речь идет про автомобиль Kia Tasman WKNDR.

В базовой версии модель имеет задний привод. Полноприводная версия тоже доступна, но будет стоить дороже. Под капотом у модели будет либо бензиновый турбодвигатель на 281 лошадиную силу, либо турбодизель на 210 лошадиных сил. Tasman WKNDR может похвастаться дополнительным экспедиционным багажником со светотехникой на крыше. Проходимость же модели обеспечена лифтованной подвеской.

Новинка представлена в песчаном цвете с выделенными электрическим желтым оттенком акцентными деталями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Кубе стартовало производство автомобилей «УАЗ». По данным руководителей проекта, на заводе установлено современное оборудование и даже внедрены системы контроля качества. К сентябрю на Кубе будет производиться до 500 машин в год, а максимальный объем, на который может рассчитывать местное предприятие, достигает полторы тысячи автомобилей за указанный период.

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