«Свела фанатов с ума»: жена Овечкина поразила весь мир

Эфирная новость 200 0

Daily Mail: британских журналистов восхитила жена хоккеиста Овечкина

Фото, видео: Adam Hunger/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Шубская состоит в браке с хоккеистов с 2017 года.

Еще одним большим достижением Александра Овечкина и болельщики, и западные таблоиды назвали его семью, которая поддерживала спортсмена на протяжении всего пути к рекорду.

И особый интерес вызвала супруга — Анастасия Шубская. Ее неоднократно показывали во время трансляции матча. Так, британская газета Daily Mail опубликовала реакцию зрителей. В статье указано, что «потрясающая Настя свела фанатов с ума».

И речь не только о том, как эмоционально она следила за ходом игры. Многие были поражены красотой жены. Ну, а те, кто давно с ней знаком, говорят, что у нее не только запоминающаяся внешность, но и прекрасный внутренний мир.

«Анастасию я знаю с 11 лет. Даже по-моему поменьше. Я обожаю эту девочку! Мы называем друг друга сестрами. Я старшая сестра, она младшая. Я безумно жду, когда они приедут, когда закончатся его матчи», — сказала певица Жасмин.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Ревнует к бывшей? Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой
18:09
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей на красный свет
17:58
«Они поймут»: к какому сотрудничеству могут вернуться Россия и Европа
17:45
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
17:29
Не нервничай: как стресс влияет на здоровье опорно-двигательной системы
17:15
«Свела фанатов с ума»: жена Овечкина поразила весь мир

Сейчас читают

На Украине призывают экономить электроэнергию: холодно и нет солнца
Нефть взяла курс на $ 60: как низко могут упасть цены и надолго ли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп