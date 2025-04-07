«Свела фанатов с ума»: жена Овечкина поразила весь мир

Анастасия Шубская состоит в браке с хоккеистов с 2017 года.

Еще одним большим достижением Александра Овечкина и болельщики, и западные таблоиды назвали его семью, которая поддерживала спортсмена на протяжении всего пути к рекорду.

И особый интерес вызвала супруга — Анастасия Шубская. Ее неоднократно показывали во время трансляции матча. Так, британская газета Daily Mail опубликовала реакцию зрителей. В статье указано, что «потрясающая Настя свела фанатов с ума».

И речь не только о том, как эмоционально она следила за ходом игры. Многие были поражены красотой жены. Ну, а те, кто давно с ней знаком, говорят, что у нее не только запоминающаяся внешность, но и прекрасный внутренний мир.

«Анастасию я знаю с 11 лет. Даже по-моему поменьше. Я обожаю эту девочку! Мы называем друг друга сестрами. Я старшая сестра, она младшая. Я безумно жду, когда они приедут, когда закончатся его матчи», — сказала певица Жасмин.