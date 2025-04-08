Не стой спиной: российские бойцы рассказали, как лучше увернуться от FPV-дрона

Самые опытные операторы беспилотников, на счету которых уже не одна сбитая «Баба Яга» и другая вражеская техника, делятся знаниями. В тренировочных лагерях проходят занятия. Наших бойцов учат, как действовать, если преследует беспилотник противника. Ведь счет идет на секунды.

И грамотные действия позволяют успешно отразить атаку дрона. Никаких специальных учебных программ, конечно же, не существует. Все занятия — это анализ реальной боевой работы. На одной из тренировок побывал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Бойцы по одному пересекают открытое поле, а на них пикируют FPV-дроны. Боеприпасы учебные, но взрыватели в них боевые — все максимально реалистично.

Раньше бойцам иногда стреляли под ноги или над головой боевыми патронами, чтобы привыкали и не боялись. Теперь под ноги падают сбросы. Помогает.

«Это просто необходимо, всему этому научиться. Очень нужно внимательно слушать, прислушиваться, тренироваться, практиковаться всем этим движениям. Адреналин присутствует, стрельба — это не игрушки, это боевое оружие», — сказал российский боец Ильдар Аитов.

Так теперь выглядит боевая подготовка новичков в стрелковых подразделениях группировки «Центр». А это бойцы 428-го мотострелкового полка.

Стрелковый контактный бой — большая редкость, не каждый боец с этим столкнется, а вот с FPV-дронами точно столкнется каждый, кто приблизится к линии фронта хотя бы на 20 километров.

Прежде чем попасть на передовую, бойцы получают инструкции от наших операторов FPV-дронов. Именно они, работающие по ту сторону монитора, могут дать ценные советы — что можно сделать, чтобы уйти из-под удара.

«Спиной нельзя убегать от FPV-дрона. Даже если ты влево прыгнешь, он тебя поймает. Лучше лицом к лицу, на него смотреть, пытаться отстреливаться. И когда он уже подлетает, доли секунды у тебя есть обмануть его, прыгнуть вправо или влево, или под него нырнуть», — рассказывает оператор БПЛА Артем Можо.

А если над головой завис «Мавик» со сбросами, но нужно сделать все, чтобы усложнить оператору прицеливание.

«Бежать лучше так, чтобы оператор не мог просчитать наперед, куда человек бежит, петлять, чтобы по ходу движения наперед оператор не скинул, поэтому нужно хаотично двигаться», — рассказывает оператор БПЛА Максим Галныкин.

Но теория — это одно. Лишь отработав все это на практике, понимаешь, с чем можешь столкнуться и что при этом делать. Услышать этот звук и запомнить его, взять дрон на прицел — все это может пригодиться.

«Пошла „птичка“ на заход сзади, желательно поймать ее в момент, когда она пошла на разворот. Не то, что именно пикировать на тебя, вот только она пошла на разворот, только так ее можно отрабатывать. Конечно, (такие тренировки приносят бойцам пользу. — Прим. ред.) безусловно, и мое пожелание, чтобы такого было больше», — рассказывает российский боец Артем Барабанов.

Учебных программ на эту тему еще не существует. Условия на фронте меняются каждый месяц, и инструкторы из опытных бойцов вынуждены импровизировать. Просто делиться своим опытом, который однажды спас жизнь им, а значит, поможет выжить этим парням, которым скоро на передовую.