«Совмещать не получится»: Анна Пересильд решила взять паузу в работе из-за учебы

Актриса Анна Пересильд решила взять паузу в кино из-за учебы

Семнадцатилетняя актриса Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд и народного артиста РФ Алексея Учителя, решила взять паузу в кино. Девушка сосредоточится на учебе. Об этом Анна рассказала сама в беседе с корреспондентом Кино Mail на премьере фильма «Без оглядки», в котором она сыграла главную роль.

Общаясь с журналистом, Анна сказала, что в ближайшее время не будет сниматься. О том, как долго продлится пауза, артистка уточнять не стала.

«Это тоже часть моей подготовки к учебе <…>», — сказала Пересильд

По словам Анны, она понимала, что рано или поздно ей придется сделать выбор в пользу образования, так как совмещать работу и учебу в институте непросто. При этом актриса сказала, что если ей поступит по-настоящему интересное предложение, то она вернется на съемочную площадку.

Летом 2026 года дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино на актерский курс Дарьи Мороз. Молодая актриса проходила отбор на общих основаниях, однако из-за съемок в проекте была вынуждена пропустить творческий конкурс. Этот момент заранее согласовали с педагогами и руководством учебного заведения. Но когда об этом стало известно общественности вокруг Анны разгорелся скандал.

Ранее Анна Пересильд также рассказала, как складываются ее отношения с одногруппниками. По словам артистки, она ждала сложностей, однако все складывается наилучшим образом.

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