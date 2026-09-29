Путин наградил Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени народную артистку РСФСР Аллу Демидову. Соответствующий указ был выложен на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Демидову Аллу Сергеевну», — говорится в документе.

Алла Демидова родилась в Москве 29 сентября 1936 года. Она является лауреатом Государственной премии СССР и обладательницей престижной театральной премии России «Золотая маска».

В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

В кино Демидова сыграла более 60 ролей. Зрители могли видеть актрису в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова, в «Зеркале» постановщика Андрея Тарковского или в сериале «Щит и меч» режиссера Владимира Басова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил Аллу Демидову с 90-летием. Российский лидер отметил, что артистка является человеком редкого обаяния и безграничного дарования.

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