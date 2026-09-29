«Она дикая»: застрявшие в крымской пещере туристы могут быть спелеологами

Застрявшие в крымской пещере туристы могут быть профессиональными спелеологами

Туристы, которые оказались в водной ловушке в пещере в Крыму, могут быть профессиональными спелеологами (специалистами, исследующими пещеры и другие природные подземные образования. — Прим.ред.). Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации инсайдера, из-за резкого подъема уровня воды туристы застряли в Красной пещере в Симферопольском районе Крыма. Вероятнее всего, они профессиональные спелеологи.

Собеседник телеканала также пояснил, что Красная пещера имеет несколько отдельных выходов и входов на поверхность. По предварительным данным, группа самостоятельно зашла внутрь, двигаясь через Голубиную пещеру на Долгоруковской яйле.

«Она дикая, исключительно для спелеологов, не для туристов», — сказал инсайдер.

Группа не выходит на связь более 12 часов. О пропаже четверых туристов стало известно днем ранее. На месте работают спасатели: они приступили к эвакуации. По факту произошедшего СК и прокуратура по Крыму начали проверку соблюдения законодательства о туристических услугах.

По данным СМИ, гиды проводят в Красной пещере экстремальные экскурсии. Их стоимость варьируется от семи до 14 тысяч рублей с человека. За эти деньги людей специально ведут в труднодоступную часть пещеры. Для этого любителям острых ощущений приходится проплывать через затопленный проход длиной полтора метра. Была ли пропавшая группа туристов записана на подобную экскурсию, точно неизвестно.

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