России грозит дефицит лимонов? Турция приостанавливает экспорт цитрусовых плодов

Аналитики уже оценили ситуацию.

Турция временно прекращает поставки лимонов в Россию. В министерстве торговли страны сообщили, что турецкий урожай цитрусовых сильно пострадал из-за заморозков, поэтому с сегодняшнего дня экспорт приостановлен.

Несмотря на то, что Турция является ключевым поставщиком лимонов в нашу страну, на российском рынке ограничения сейчас не скажутся. Турецкий импорт заменят цитрусовые из Аргентины и ЮАР.

По предварительным оценкам, запрет на экспорт Турция может снять уже осенью.

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