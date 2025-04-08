России грозит дефицит лимонов? Турция приостанавливает экспорт цитрусовых плодов
Турция приостанавливает экспорт лимонов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Аналитики уже оценили ситуацию.
Турция временно прекращает поставки лимонов в Россию. В министерстве торговли страны сообщили, что турецкий урожай цитрусовых сильно пострадал из-за заморозков, поэтому с сегодняшнего дня экспорт приостановлен.
Несмотря на то, что Турция является ключевым поставщиком лимонов в нашу страну, на российском рынке ограничения сейчас не скажутся. Турецкий импорт заменят цитрусовые из Аргентины и ЮАР.
По предварительным оценкам, запрет на экспорт Турция может снять уже осенью.
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