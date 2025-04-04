«Золотые» яйца: из-за высоких цен в США на Пасху красят лук и картофель

На начало апреля стоимость всем привычного продукта в Штатах составляет порядка 270 рублей за двенадцать штук.

Яйца в США подорожали настолько, что некоторые граждане на Пасху собираются красить не их, а картофель, зефир и даже лук. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

В феврале цена за десяток яиц поднялась до рекордных 5,9 долларов (497,96 рублей по нынешнему курсу. — Прим. ред.), и пока одни собираются заменить куриные яйца на пластмассовые для украшения дома, другие выбирают более необычные способы.

К примеру, фуд-блогер Лекси Харрисон придумала, как приготовить «яйца» из арахисовой пасты и кленового сиропа. Видеоролик с рецептом собрал на разных площадках более 64 миллионов просмотров.

«Я не ожидала такой реакции. Комментарии разделились на два лагеря: одни говорили „спасибо“ и утверждали, что яйца сейчас очень дорогие, а другие говорили, что яйца не такие уж дорогие, так что мне все равно стоит их покрасить», — рассказала Лекси Харрисон.

В январе 2025 года американский телеканал CNN сообщил, что США столкнулись с дефицитом яиц. Это было вызвано разразившимся в ноябре–декабре 2024-го птичьим гриппом, от которого умерли 17,2 миллиона куриц-несушек.

На восстановление птиц, по сообщениям телеканала, уйдут месяцы. Естественно, выросли и цены — на 25% в конце декабря по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении рост составил 37,5%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о речи президента Штатов Дональда Трампа в Конгрессе, когда он раскритиковал демократов за «экономическую катастрофу».

Он также назвал бывшего славу государства Джо Байдена худшим президентом в истории страны. А после разразился критикой в отношении демократов, которые не готовы поддерживать его инициативы.