В США пассажирский самолет выехал за пределы полосы и упал в залив

Судно поднимали с глубины около 30 метров.

Небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на юге штата Орегон в США. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным СМИ, воздушное судно, на котором находилось четыре пассажира и один пилот, во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы после чего упал в залив Кус. Самолет оказался на глубине около 30 метров.

Сообщается, что все находившиеся на борту люди выжили, но получили травмы. Они были доставлены в местную больницу. Двоих после оказания необходимой помощи выписали. Одного человека перевели для лечения в медицинское учреждение в другом регионе.

Самолет уже подняли со дна залива. Авиасообщение в аэропорту восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет ООН совершил жесткую посадку в аэропорту Могадишо имени Адена Адде в Сомали. После приземления судно загорелось. На борту находилось 22 человека. Все пассажиры живы, но есть пострадавшие. Лайнер направлялся в сомалийский город Байдабо.