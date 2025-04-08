В США пассажирский самолет выехал за пределы полосы и упал в залив

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

ABC: пассажирский самолет въехал за пределы полосы и упал в залив

Самолет выкатился за пределы полосы в США

Фото: www.globallookpress.com/Sabine Lubenow

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Судно поднимали с глубины около 30 метров.

Небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на юге штата Орегон в США. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным СМИ, воздушное судно, на котором находилось четыре пассажира и один пилот, во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы после чего упал в залив Кус. Самолет оказался на глубине около 30 метров.

Сообщается, что все находившиеся на борту люди выжили, но получили травмы. Они были доставлены в местную больницу. Двоих после оказания необходимой помощи выписали. Одного человека перевели для лечения в медицинское учреждение в другом регионе.

Самолет уже подняли со дна залива. Авиасообщение в аэропорту восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет ООН совершил жесткую посадку в аэропорту Могадишо имени Адена Адде в Сомали. После приземления судно загорелось. На борту находилось 22 человека. Все пассажиры живы, но есть пострадавшие. Лайнер направлялся в сомалийский город Байдабо.

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