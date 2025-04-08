Масштабные сокращения арсеналов: политолог назвал последнее значимое достижение в отношениях РФ и США
Политолог Дубравский: договор СНВ-III стал достижением в отношениях РФ и США
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Однако оно не стало зароком улучшения дипломатии между двумя странами.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанный в 2010 году, можно назвать последним значимым достижением в отношениях России и Соединенных штатов Америки. С таким заявлением в беседе с журналистами Lenta.ru выступил политолог Павел Дубравский.
«СНВ-III, в отличие от СНВ-I, который предполагал масштабные сокращения ядерных арсеналов, носил скорее стабилизирующий характер, лишь незначительно уменьшив количество вооружений», — отметил эксперт.
И все же, аналитик подчеркивает, что договор можно считать, скорее, символическим достижением. Это соглашение не стало зароком улучшения дипломатии между двумя странами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп раскритиковал идею Макрона о ядерном вооружении Европы. По его словам, предложение главы Франции не соответствует мнению самого Трампа, так как он сам размышляет о переговорах за сокращение ядерных ресурсов.
Прежде, обращаясь к нации, французский президент Эманнуэль Макрон назвал Россию «угрозой для Европы», в связи с чем призвал к дискуссии о применении ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза в целом.
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