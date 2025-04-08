Древнейшие способы обработки улова: эксперты рассказали о правилах выбора хорошей вяленой рыбы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Рыбный союз: самая хорошая вяленая рыба без усилителей вкуса и консервантов

Древнейшие способы обработки улова: эксперты рассказали о правилах выбора хорошей вяленой рыбы

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Качественный продукт может стать идеальным источником белка для перекуса.

При выборе вяленой и сушеной рыбы нужно внимательно изучать состав. О том, как купить качественный продукт, в беседе с журналистами Life.ru рассказали эксперты Рыбного союза.

«Вяление и сушка — самые древние способы обработки улова для сохранения его питательных свойств… Если в составе нет усилителя вкуса, ароматизаторов и консервантов — это лучший вариант. На неразделанной рыбе не должно быть белого налета на голове. Для неупакованной рыбы не должно быть кислого оттенка запаха, а спинка должна быть плотной на ощупь», — уточнили специалисты.

В Рыбном союзе отметили: если выбрать качественную вяленую рыбу, этот продукт может стать идеальным источником белка для перекуса. Недаром он всегда был базой питания моряков на протяжении столетий.

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