Появились кадры из освобожденного села Гуево в Курской области
Наступление продолжается в направлении Горналя, где штурмовые отряды уже выбили противника из нескольких опорных пунктов.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Наши военнослужащие полностью освободили Гуево в Курской области. Об этом только что сообщило Министерство обороны России.
Штурмовики подняли российский флаг в центре населенного пункта возле разрушенного боевиками храма. Подразделения сделали рывок и уже продвинулись к селу Горналь. Там удалось выбить противника из нескольких опорных пунктов. Российские бойцы закрепляются на новых позициях.
По укрытиям боевиков Вооруженных сил Украины бьют расчеты FPV-дронов Тульской дивизии Воздушно-десантных войск. Бетонное сооружение обнаружили в лесополосе, мастерски обошли все препятствия, нашли уязвимое место и запустили внутрь беспилотник-камикадзе. Личный состав ВСУ погиб.
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