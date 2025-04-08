Появились кадры из освобожденного села Гуево в Курской области

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Наступление продолжается в направлении Горналя, где штурмовые отряды уже выбили противника из нескольких опорных пунктов.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Наши военнослужащие полностью освободили Гуево в Курской области. Об этом только что сообщило Министерство обороны России.

Штурмовики подняли российский флаг в центре населенного пункта возле разрушенного боевиками храма. Подразделения сделали рывок и уже продвинулись к селу Горналь. Там удалось выбить противника из нескольких опорных пунктов. Российские бойцы закрепляются на новых позициях.

По укрытиям боевиков Вооруженных сил Украины бьют расчеты FPV-дронов Тульской дивизии Воздушно-десантных войск. Бетонное сооружение обнаружили в лесополосе, мастерски обошли все препятствия, нашли уязвимое место и запустили внутрь беспилотник-камикадзе. Личный состав ВСУ погиб.

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