Наши военнослужащие полностью освободили Гуево в Курской области. Об этом только что сообщило Министерство обороны России.

Штурмовики подняли российский флаг в центре населенного пункта возле разрушенного боевиками храма. Подразделения сделали рывок и уже продвинулись к селу Горналь. Там удалось выбить противника из нескольких опорных пунктов. Российские бойцы закрепляются на новых позициях.

По укрытиям боевиков Вооруженных сил Украины бьют расчеты FPV-дронов Тульской дивизии Воздушно-десантных войск. Бетонное сооружение обнаружили в лесополосе, мастерски обошли все препятствия, нашли уязвимое место и запустили внутрь беспилотник-камикадзе. Личный состав ВСУ погиб.