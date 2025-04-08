В России зафиксирован резкий рост автоугонов

В России — всплеск автоугонов. Как выяснили «Известия», только с начала года число таких краж выросло сразу на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Антирейтинг по количеству таких преступлений возглавила Амурская область. На втором и третьем местах оказались Москва и Дагестан.

Повышенное внимание воров привлекают китайские марки машин, отечественная «Лада». А также корейские Hyundai и Kia — в случае с этими брендами эксперты объясняют ситуацию сложностью с поставками деталей.

Транспорт разбирают на запчасти, а затем сбывают их через станции техобслуживания, где, как правило, не требуют предъявить какие-либо документы.