В России зафиксирован резкий рост автоугонов
Чаще всего злоумышленники охотятся за китайскими, корейскими и российскими машинами.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru
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В России — всплеск автоугонов. Как выяснили «Известия», только с начала года число таких краж выросло сразу на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Антирейтинг по количеству таких преступлений возглавила Амурская область. На втором и третьем местах оказались Москва и Дагестан.
Повышенное внимание воров привлекают китайские марки машин, отечественная «Лада». А также корейские Hyundai и Kia — в случае с этими брендами эксперты объясняют ситуацию сложностью с поставками деталей.
Транспорт разбирают на запчасти, а затем сбывают их через станции техобслуживания, где, как правило, не требуют предъявить какие-либо документы.
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