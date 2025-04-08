Зависимость от соли? Почему невозможно съесть пару чипсов и остановиться

Врач-эндокринолог рассказала, от чего зависит тяга к вредной пище.

Человек может стать зависимым от пищевой соли точно также, как и от запрещенных веществ. Об этом рассказала детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с Газета.ру.

Невозможно ограничиться парой чипсов, открыв заветный пакет — это знакомо многим. Оказывается, любовь к такой пище — это результат физиологических и нейрохимических процессов, говорит эксперт.

По словам Хайкиной, недостаток натрия организме приводит к слабости, может вызвать головокружение, спутанность сознания. В таком случае человека «потянет» на соленое.

Однако здесь стоит учесть, что для поддержания жизненных функций в организме нам нужно все лишь около полутора граммов натрия в день — это примерно 3,8 грамма соли. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), человеку не стоит есть более пяти грамм соли в сутки — это примерно одна чайная ложка. Но мы едим гораздо больше.

«Соль есть практически во всех продуктах питания. Поэтому средний человек потребляет от девяти до 12 граммов соли в день — в два раза выше нормы», — говорит эндокринолог.

По данным исследования, опубликованного в The Journal of Neuroscience в 2008 году, соленая пища может вызывать зависимость точно так же, как никотин или наркотики.

Хайкина объясняет, что так происходит из-за того, что соль активизирует дофаминовую систему мозга, отвечающую за наслаждения — как во время секса или в результате поедания сладостей.

«Это вызывает приятные эмоции и формирует поведенческий паттерн: еда = радость. Согласитесь, никто не хочет лишать себя радости?» — объяснила эксперт.

При этом, стоит с особой осторожностью относиться к сочетанию жирной и соленой пищи, так как эта комбинация быстрее вызывает зависимость.

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