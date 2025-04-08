Только спокойствие: как стресс может негативно сказаться на иммунитете

И что делать, чтобы не заболеть в опасный сезон?

Постоянный стресс может негативно повлиять на иммунную систему. Об этом рассказал врач-терапевт и кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко в беседе с изданием aif.ru.

«Длительное нахождение в стрессовой ситуации может негативно повлиять на иммунную систему, хотя взаимосвязь уровня психологического стресса, иммунной системы и заболеваемости, пока недостаточно изучена», — отметил медик.

Терапевт рассказал, что залогом крепкого иммунитета может послужить хорошее и сбалансированное питание, которое должно содержать продукты с минералами и витаминами, необходимые для работы организма.

Помимо этого, хорошо влияет на здоровье регулярная физическая активность, желательно на свежем воздухе. Также следует отказаться от употребления алкоголя и табачных изделий. Человеку для поддержания иммунитета рекомендуется соблюдать режим сна и высыпаться.

Эксперт порекомендовал чаще мыть руки для снижения риска инфицирования ОРВИ. Не забывать проветривать помещения, а в период подъема заболеваемости избегать большого скопления людей.

Кроме того, по словам терапевта, своевременная вакцинация от гриппа поможет с минимальным риском для здоровья пережить сезон простуд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как стресс влияет на здоровье опорно-двигательной системы.