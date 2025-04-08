Премьер-министр Литвы против ужесточения санкций в отношении россиян

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Воспринимать каждого приезжего как шпиона — неразумно.

Премьер-министр Литвы не поддержал ужесточения санкций в отношении россиян

Фото: www.globallookpress.com/ Volodymyr Tarasov

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Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил против идеи ужесточения санкций в отношении граждан России и Белоруссии. В интервью агентству ELTA он заявил, что не поддерживает инициативы, направленные на расширение ограничительных мер, так как текущая политика уже сбалансировала последствия для обеих сторон.

Палуцкас подчеркнул, что в Литве проживает много граждан России и Белоруссии, которые успешно работают и интегрируются в общество. Он считает, что воспринимать каждого приезжего как угрозу или шпиона — это неразумно и неправильно.

«Красить всех сразу под одну картину — я считаю, что это нерационально», — отметил он.

Тем временем, в литовском парламенте сейм одобрил предложение о продлении действующих санкций против граждан РФ и Белоруссии. На данный момент ограничительные меры действуют до мая 2025 года, но депутаты предложили продлить их еще на год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 50% с девятого апреля.

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