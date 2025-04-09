Новый раунд: переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля

Эфирная новость 19 0

Переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие темы будут обсуждаться между странами?

О новом раунде российско-американских переговоров стало известно сегодня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча запланирована на 10 апреля в Стамбуле.

Нашу делегацию снова возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Обсуждать будут нормализацию работы дипмиссий.

Предыдущий раз переговоры в таком формате проходили в Стамбуле за закрытыми дверями 27 февраля. Они продолжались более шести часов.

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог назвал последнее значимое достижение в отношениях РФ и США.

 

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
Германия приостановила прием беженцев по программе ООН
1:08
Апрельский снегопад в Москве может стать рекордным за последние 30 лет
0:51
Новый раунд: переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля
0:34
Пропавшую 15-летнюю украинку нашли мертвой в Польше
0:16
Усиливается раскол: в США хотят поумерить тарифный пыл Трампа
23:59
«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж»: Михайлов рассказал о своей семье

Сейчас читают

«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп