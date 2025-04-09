Новый раунд: переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля

Какие темы будут обсуждаться между странами?

О новом раунде российско-американских переговоров стало известно сегодня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча запланирована на 10 апреля в Стамбуле.

Нашу делегацию снова возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Обсуждать будут нормализацию работы дипмиссий.

Предыдущий раз переговоры в таком формате проходили в Стамбуле за закрытыми дверями 27 февраля. Они продолжались более шести часов.

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог назвал последнее значимое достижение в отношениях РФ и США.