Новый раунд: переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля
Переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Какие темы будут обсуждаться между странами?
О новом раунде российско-американских переговоров стало известно сегодня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча запланирована на 10 апреля в Стамбуле.
Нашу делегацию снова возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Обсуждать будут нормализацию работы дипмиссий.
Предыдущий раз переговоры в таком формате проходили в Стамбуле за закрытыми дверями 27 февраля. Они продолжались более шести часов.
Ранее, писал 5-tv.ru, политолог назвал последнее значимое достижение в отношениях РФ и США.
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