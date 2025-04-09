Пропавшую 15-летнюю украинку нашли мертвой в Польше

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

В начале января подросток вышла из дома и отправилась в школу, но до нее так и не дошла.

Пропавшую в Польше 15-летнюю украинку нашли мертвой

Фото: www.globallookpress.com/Doris Heimann

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Тело исчезнувшей в январе текущего года 15-летней гражданки Украины обнаружили в Польше. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что тело подростка было найдено в районе Беляны в Варшаве. Мертвой девушку нашли примерно полтора месяца назад, однако для опознания потребовалось много времени. Также уточняется, что в минувшую пятницу, 4 апреля, родным украинки наконец дали официальное подтверждение правоохранительные органы.

Известно, что несовершеннолетняя пропала утром 10 января. Школьница покинула дом в Варшаве и пошла на учебу, но в образовательное учреждение она так и не дошла. Днем ее начали разыскивать родители и органы правопорядка.

При этом, по предварительным данным, в смерти подростка не подозреваются сторонние лица.

Ранее, писал 5-tv.ru, была названа возможная личность расчлененной женщины в Санкт-Петербурге. К тому же с мобильного телефона жертвы поступал вызов на номер экстренных оперативных служб.

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