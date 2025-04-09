Из загоревшегося роддома в Москве спасли 39 человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

На месте пожара работало 92 сотрудника МЧС и 24 единицы техники.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Из загоревшегося на востоке Москвы роддома № 29 спасли 39 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в родильном доме № 29 на Госпитальной площади в Москве произошло возгорание. На месте работает 92 спасателя и 24 единицы техники. Из горящего здания удалось спасти 39 человек, шестерых сотрудники МЧС эвакуировали при помощи пожарных автолестниц. Огонь был ликвидирован.

Возгорание произошло на седьмом этаже, где располагались аптека и биологическая лаборатория.

Фото, видео; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентов и персонал перевели в другой корпус роддома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Петрозаводске при пожаре на Онежскогосудостроительном заводе от взрыва сорвало крышу. Возгорание произошло в цеху, а потом произошел взрыв. По сообщению очевидцев, пожар начался из-за сварщиков, которые вели работы и пролили горючее вещество. Огонь охватил производственный бокс завода, площадь которого достигает примерно 1500 квадратных метров.

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