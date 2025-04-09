«Добро пожаловать»: Александр Петров раскрыл имя новорожденного сына

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Александр Петров назвал сына Федором

«Добро пожаловать»: Александр Петров раскрыл имя новорожденного сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актер стал папой 6 апреля 2025 года.

Актер Александр Петров назвал новорожденного сына Федором. Об этом артист сообщил в своих соцсетях.

«06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим!» — написал Петров.

Отдельные слова благодарности актер посвятил своей супруге — Виктории Петровой.

«Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — высказался артист.

Поначалу новоиспеченная мама не комментировала рождение, вероятно, давая себя заслуженный отдых, но позже рассказала о проблемах, которые стала испытывать.

«Сначала непонимание, потом осознание, принятие, привыкание и адаптация, которая до сих пор происходит… Единственное, что начало беспокоить под конец беременности — это боль в лопатках», — призналась девушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Петрова рассказала о трудностях во время беременности. Супруга звезды отметила, что в начале беременности испытывала ощущения, похожие на «столкновение с громадной плитой нового, неизведанного, страшного». Она подчеркнула, что сложности, связанные с изменениями в жизни, стали для нее настоящим вызовом.

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