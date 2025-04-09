Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 27 0

Накануне в ночном клубе столицы Республики погибли 98 человек из-за обрушения крыши.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы

Фото: Reuters/Erika Santelices

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Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования лидеру Доминиканской Республики Луису Абинадеру после обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго. В то время в заведении шел концерт певца Рубби Переса. Официальная телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго. Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента», — написал глава РФ в обращении.

Кроме того, российский президент попросил передать слова сочувствия и поддержки родственникам погибших. Известно, что жертвами несчастного случая стали 98 человек. Также госпитализированы 150 посетителей концерта, сейчас за их жизни борются местные врачи.

Сам певец Рубби Перес также погиб. Власти государства уже объявили трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым меры поддержки бойцов специальной военной операции (СВО).

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