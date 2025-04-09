Под вой сирен: в Москве врачам пришлось принимать роды во время пожара

Московским врачам пришлось принимать роды в экстремальных условиях. Пока у четырех пациенток шли схватки, в здании начался пожар.

Эвакуировать женщин на улицу по понятным причинам было невозможно. Медикам пришлось переместиться на другой этаж, подальше от очага возгорания. И продолжить работу.

Огонь быстро потушили — потребовалось около 15 минут. За это время на свет появился ребенок. Малышка и ее мама, по словам врачей, чувствуют себя хорошо.