«Все про меня знают»: Долина назвала отношения с Буйновым родственными

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 32 0

Лариса Долина считает дружбу с Александром Буйновым родством

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По ощущениям певицы они дружат с детского сада.

Семья певца Александра Певцова стала для певицы Ларисы Долиной стала родной. Об этом народная артистка РФ рассказала 5-tv.ru на концерте в Государственнрм Кремлевском Дворце, посвященном 75-летию Александра Буйнова.

«Они все про меня знают, я про них все знаю. Очень близкие отношения», — призналась певица.

Долина подчеркнула, что для нее Буйнов не просто коллега, а настоящий друг, с которым ее связывают глубокие и искренние чувства.

«Такое ощущение, что вот когда вот такие отношения, что дружишь с пеленок, вот просто с детского сада, хотя мы не были вместе в детском саду», — добавила она.

Для народной артистки РФ семья Буйновых — это не просто родственные связи, а целый мир, в котором она чувствует себя как дома.

«Для меня оба это одна семья. Они одно целое для меня. Очень люблю эту семью», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вернул Ларисе Долиной квартиру в Москве.

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