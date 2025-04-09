ЕС хочет дать Киеву еще два миллиарда евро из замороженных российских активов

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

О соответствующем запросе заявила Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз планирует отправить Киеву еще два миллиарда евро из российских активов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Европейский союз планирует запросить более двух миллиардов прибыли из замороженных российских активов, чтобы направить их на помощь Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодняшние выплаты и соглашения — это также инвестиции в общее будущее. Мы поддерживаем впечатляющие усилия Украины по проведению реформ и углубляем наши связи — от космоса, безопасности и обороны до создания процветающей бизнес-среды», — считает европейский политик.

На сегодняшний день в центральных депозитариях ценных бумаг Евросоюза хранятся иммобилизованные активы Центрального банка Российской Федерации. В июле 2024 года Европа уже предоставляла Киеву транш, деньги для которого были изъяты из российских активов — если запрос на предоставление еще двух миллиардов Евро будет удовлетворен — это станет вторым подобным платежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европейском союзе недосчитались одного миллиарда евро после очередной инициативы Урсулы фон дер Ляйен.

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