ЕС хочет дать Киеву еще два миллиарда евро из замороженных российских активов

Европейский союз планирует запросить более двух миллиардов прибыли из замороженных российских активов, чтобы направить их на помощь Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодняшние выплаты и соглашения — это также инвестиции в общее будущее. Мы поддерживаем впечатляющие усилия Украины по проведению реформ и углубляем наши связи — от космоса, безопасности и обороны до создания процветающей бизнес-среды», — считает европейский политик.

На сегодняшний день в центральных депозитариях ценных бумаг Евросоюза хранятся иммобилизованные активы Центрального банка Российской Федерации. В июле 2024 года Европа уже предоставляла Киеву транш, деньги для которого были изъяты из российских активов — если запрос на предоставление еще двух миллиардов Евро будет удовлетворен — это станет вторым подобным платежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европейском союзе недосчитались одного миллиарда евро после очередной инициативы Урсулы фон дер Ляйен.